Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2000 Franken belassen. Das Zahlenwerk des Geschmacks- und Duftstoffe-Herstellers zum ersten Halbjahr habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Jahresvergleich betrachtet sei die Profitabilität insgesamt, allen voran jedoch in der Sparte Duftstoffe, gesunken./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0010645932