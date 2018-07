Hier geht's zum Video

Noch wachsen die US-amerikanischen Bäume, aber nicht (mehr) in den Himmel, sagt Oliver Roth von Oddo Seydler. Wie kommt das, die Rallye ist doch in vollem Gange? Oliver Roth von Oddo Seydler warnt vor der Gewinndynamik in den USA zur Berichtssaison. Die Fallhöhe nehme zu, sagt er im Gespräch mit Antje Erhard. Aber nicht nur das. Die Risiken mehren sich - Handelskonflikte sind Teil davon. Und neue alte Rezessionssorgen. Rezessionssorgen sind ohnehin nicht unbegründet, sagt Oliver Roth. Und begründet es im Interview auch. Welchen Märkten gibt er nun (noch) den Vorzug?!