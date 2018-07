Frankfurt am Main (ots) - Im März 2018 wurde der neue internationale Standard zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ISO 45001 nach fünfjähriger Entwicklung veröffentlicht. Seit Juni ist nun auch die deutsche Version der neuen Norm zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit beim Beuth-Verlag verfügbar. Am 11. März 2021 wird die neue ISO 45001 den britischen Standard OHSAS 18001 ablösen. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) begleitet Unternehmen mit umfassenden Informationen und Veranstaltungen beim sicheren Übergang auf die neue Norm.



Den Übergang sicher gestalten



Die DQS empfiehlt ihren Kunden, so früh wie möglich auf die neue Norm umzustellen, denn die neue Norm, mit ihrem Managementsystemansatz, bietet Unternehmen die Möglichkeit, die relevanten Arbeits- und Gesundheitsschutzaspekte in alle Geschäftsprozesse zu implementieren. Der Übergang erfolgt auf Basis einer Bereitschaftsbewertung vor Ort. Dabei werden unter anderem der interne Projektplan zum Übergang geprüft und die vollzogenen Änderungen am Managementsystem bewertet. In einem zweiten Schritt findet ein vollumfängliches Systemaudit vor Ort statt, bei dem die Umsetzung und Wirksamkeit des Managementsystems begutachtet werden. "Wir haben bereits beim Übergang auf die revidierten Normen ISO 9001 und ISO 14001 sehr positive Rückmeldungen unserer Kunden bekommen", erläutert Andreas Ritter, Experte ISO 45001 bei der DQS GmbH. "In der Bereitschaftsbewertung schauen wir sehr detailliert, in wie weit die Organisation sich bereits mit den neuen Normforderungen auseinandergesetzt und diese wirksam implementiert hat und können dem Managementbeauftragten damit wichtige und hilfreiche Impulse für die weitere Arbeit geben."



Der Übergang ist jederzeit im Rahmen einer regulär geplanten Rezertifizierung, des planmäßigen Überwachungsaudits oder zu einem beliebigen anderen gewünschten Zeitpunkt möglich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines vorgeschalteten Delta-Audits, um notwendigen Änderungsbedarf, Ressourcen und den zeitlichen Aufwand für den erfolgreichen Übergang auf die neue Norm besser einschätzen zu können. Betrachtet werden dabei das Gesamtsystem sowie alle neuen Normenaspekte. Delta-Audits können jederzeit und unabhängig von regulär geplanten Audits durchgeführt werden.



ISO 45001 - kurz erklärt!



Wie Unternehmen Risiken für Mitarbeiter durch gesundheitliche Schäden und Unfälle erkennen, minimieren und im besten Fall vermeiden können, zeigt das neue Erklärvideo der DQS GmbH zur ISO 45001: Arbeits- und Gesundheitsschutz als strategisches Führungsthema. Film ab unter http://bit.ly/ISO_45001_SGA



Treffen Sie uns vor Ort oder online



In Workshops und Webinaren referieren Experten aus der Praxis und erfahrene DQS-Auditoren über die Neuerungen von ISO 45001 und den dahinterliegenden Normanforderungen. Die Teilnehmer erhalten Impulse für eine mögliche Umsetzung in ihren Unternehmen.



Webinar: Die neue ISO 45001 04.09.2018



Intensiv-Workshop: Der sichere Übergang zur neuen ISO 45001 08.10.2018 in Frankfurt am Main



Interessierte können sich direkt über den DQS-Veranstaltungskalender www.dqs-veranstaltungen.de anmelden. Bei Anmeldung zu einem Workshop zwei Monate vor Veranstaltungstermin erhalten DQS-Kunden 10 Prozent Rabatt.



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.



