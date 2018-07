Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Evotec. Dieser Wert zählt heute zu den Top-Gewinnern im TecDAX. Der Konzern meldete einen weiteren Erfolg in der Allianz mit Bayer. Evotec erhielt eine Meilensteinzahlung in Höhe von vier Millionen Euro. Die Evotec-Aktie hat sich zuletzt auch wieder stärker präsentiert und einige wichtige harttechnische Hürden überwinden können. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.