Wie verändert Trumps Politik den Status der USA in der Welt? Welche Folgen hat das für Europa? Wie hielten es die US-Präsidenten seit George Washington mit den internationalen Beziehungen? Fragen, denen die ZDFzeit Dokumentation "Supermächte - America first?" von Florian Huber und Stefan Brauburger am Dienstag, 24. Juli 2018, 20.15 Uhr, nachgeht.



"America first!" lautet die Parole des US-Präsidenten Donald Trump. Wer als US-Präsident transatlantische Schutzversprechen relativiert, aus internationalen Abkommen wie dem Klimavertrag oder dem Atom-Deal mit dem Iran aussteigt, einen Handelskrieg anzettelt, langjährigen Verbündeten Sanktionen androht, rüttelt an der von den USA selbst geschaffenen internationalen Architektur. Fürsprecher Trumps sagen, er breche lediglich mit Verpflichtungen, die vor allem auf Kosten der USA gegangen seien, er reagiere auf eine veränderte Weltlage und innere Krisen.



Das Verhältnis der USA zu anderen Teilen der Welt war über weite Strecken der Geschichte ambivalent, das eigene Rollenverständnis veränderte sich seit der Zeit der Gründungsväter. Es waren die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, die die USA schließlich in die Rolle einer internationalen Supermacht katapultierten - wirtschaftlich, militärisch und politisch. Mit Trump scheint eine neue Ära angebrochen zu sein.



Die dreiteilige Doku-Reihe der Redaktion Zeitgeschichte versucht eine aktuelle Standortbestimmung der "Supermächte" und schaut dabei auch zurück in die Geschichte, in die Vergangenheit des Strebens nach Weltgeltung.



Nach Filmen zu China und den USA sendet das ZDF zum Abschluss am Dienstag, 31. Juli 2018, 20.15 Uhr, die Doku "Supermächte - Russlands Rückkehr?".



