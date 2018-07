Nexus Gold hat sich in diesem Jahr finanziell und personell neu aufgestellt.Nun steht das nächste große Bohrprogramm auf drei Goldprojekten an. Die Aktie ist bereits durchgestartet!

Neue Besen kehren gut

Lange war es still geworden um Nexus Gold (0,30 CAD | 0,18 Euro; CA65341L1040). Der kanadische Explorer mit drei Projekten in Burkina Faso litt im vergangenen Jahr unter den politischen Unsicherheit für den Mining-Sektor in Afrika. Dabei war Burkina Faso selbst gar nicht betroffen. Nun aber startet das Unternehmen wieder durch. Im Frühjahr gab es einen nennenswerten Wechsel im Management. Mit Alex Klenman übernahm ein erfahrener Manager die Position des CEO und President. Klenman hatte schon bei der Vorgängergesellschaft Columbia Star Resources als Vice President gearbeitet und war im Anschluss beratend für die Gesellschaft tätig gewesen. Seit Anfang Juni steht ihm mit Zula Kropivnitski ein erfahrener CFO zur Seite. Kropivnitski, ein gelernter Wirtschaftsprüfer, war zuvor im Finanzressort diverser Mining-Firmen tätig.

Erfolgreiche Finanzierung abgeschlossen

Im Zuge des Wechsels im Vorstand hat Nexus Gold Anfang Juli erfolgreich eine Finanzierungsrunde abschließen können. So wurden im Rahmen einer Privat-Platzierung in zwei Runden rund 825.000 Aktien zum Preis von 0,25 CAD verkauft. Die Erwerber erhielten ...

