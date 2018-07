Die Borussia Dortmund Aktie zeigte sich in den letzten Tagen wieder etwas stärker und konnte im Monat Juli deutlich an Wert zulegen. Das könnte auch an dem Transfer des Fußballklubs liegen, der am Freitag bekanntgegeben wurde. So wechselt der Spieler Durm auf die Insel zu Huddersfield Town. Der 26-jährige Alleskönner verlässt den Klub nach langjähriger Verletzungspause.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Anleger erhoffen sich sportliche Erfolge durch Favre!

Das Debüt des neuen Trainers ist ...

