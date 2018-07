München (ots) - Er ist das wirtschaftsliberale Gesicht der Alternative für Deutschland: Jörg Meuthen, Professor für Volkswirtschaftslehre und Bundessprecher einer Partei, die gerne nationale Töne anschlägt. Meuthen sieht sich als Verfechter des freien Marktes. Sein Rentenkonzept setzt auf private Vorsorge statt staatliche Fürsorge. Damit hat er in der AfD viele Kritiker auf den Plan gerufen. Applaus bekam er auf dem jüngsten Parteitag in Augsburg dagegen für seine Forderung, Europa zur Festung zu machen.



Mit Jörg Meuthen spricht die Studioleiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, über Europa, Migration, den Streit um die Sozialpolitik in seiner Partei und seine Zukunft an der AfD-Spitze. Das Erste strahlt das ARD-Sommerinterview am Sonntag, 22. Juli 2018, um 18:30 Uhr im "Bericht aus Berlin" aus.



Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten: 5. August 2018: Horst Seehofer (CSU) 26. August 2018: Angela Merkel (CDU) 2. September 2018: Katja Kipping (Die Linke)



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Christian Thiels



