Henkel will weiter zukaufen. "Akquisitionen sind ein wichtiger Teil unserer Strategie", sagte Vorstandschef Hans Van Bylen der "Rheinischen Post". Der Konzern mit starken Marken wie Persil bei Waschmitteln, Schwarzkopf in der Haarpflege und Loctite bei Klebstoffen stemmte in zwei Jahren Zukäufe im Wert von 6,3 Milliarden Euro. Von Klaus Schachinger

