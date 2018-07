Neu-Isenburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schlägt Pepsi MAX® die meistverkaufte Cola Zero nur mit ihrem Geschmack? Deutschland entscheidet!



Pepsi MAX® ruft Konsumenten dazu auf, den leckeren und einzigartigen Geschmack von Pepsi MAX zu testen. Die Marke stellt in diesem Sommer ihren Geschmack auf die Probe und misst sich in der Pepsi MAX Challenge deutschlandweit mit dem meistverkauften zuckerfreien Konkurrenzprodukt.



1970 rief Pepsi erstmalig zur Geschmacks-Challenge auf - 2018 startet die Challenge erneut und lässt Pepsi MAX, die zuckerfreie Cola-Variante, antreten. Pepsi MAX fordert Konsumenten auf, an Blindverkostungen teilzunehmen und zu entscheiden, welche Cola ihnen am besten schmeckt. Bei Sampling-Events in ganz Deutschland - von Berlin bis nach München - erhalten Teilnehmer zwei identisch aussehende Becher Cola und können ihre ganz eigene Entscheidung treffen.



"Wir freuen uns sehr auf die Neuauflage unserer berühmten Pepsi Taste Challenge, die es in die Geschichtsbücher des Marketing und der Popkultur geschafft hat. Die meisten Cola-Fans glauben, ihre Lieblings-Cola klar erkennen zu können. Die Pepsi MAX Challenge fordert genau diese Vorurteile heraus und überrascht alle, die einen neuen Lieblings-Cola-Geschmack entdecken werden. Wir sind uns sicher, so noch mehr Fans für Pepsi MAX gewinnen zu können!", so Mark Kirkham, Leiter Marketing und Innovation, PepsiCo West Europe Beverages.



Die Pepsi MAX Challenge startet beim Open-Doors-Festival (20.07.-22.07.2018) in Neu-Isenburg und zieht von dort weiter durch ganz Deutschland. Mit den Sampling-Events in den größten Städten des Landes sollen in diesem Sommer mehr als 100.000 Geschmackskontakte generiert werden.



Alle Stopps sind unter www.challenge.pepsi.de (gültig ab 25.07.2018) oder in der Übersicht am Ende dieser Mitteilung zu finden.



Unterstützt werden die Live-Events durch eine reichweitenstarke digitale Aktivierung mit 135 Millionen Kontakten, die auf die Pepsi MAX Challenge aufmerksam macht und Konsumenten einlädt, sich der Challenge selbst zu stellen unter dem Motto: Du probierst. Du entscheidest.



Zusätzlich tourt die Taste Challenge am POS. Von August bis September haben Shopper die Möglichkeit, sich ohne Risiko vom Pepsi MAX Geschmack zu überzeugen und an einer Geld-zurück-Promotion teilzunehmen.



Mehr Informationen zu Pepsi MAX und der Pepsi MAX Challenge gibt es unter https://www.pepsi.de/ oder unter https://www.facebook.com/PepsiMax/.



Pepsi MAX Challenge 2018 Tour:



- 20. - 22.07.2018: Neu-Isenburg/ Open Doors Festival - 26.07.2018: Hamburg/ Spielbudenplatz - 26. - 28.07.2018: Hamburg/ Moenckebergstraße - 02. - 04.08.2018: Mannheim/ Kapuzinerplanken - 08.08.2018: Essen/ Willy-Brandt-Platz - 11.08.2018: Düsseldorf/ Heinrich-Heine-Platz - 16.08.2018: Wolfsburg/ Hauptbahnhof - 17. - 18.08.2018: Hannover/ Georgsplatz - 18.08.2018: Hannover / Steintorplatz - 23. - 25.08.2018: Berlin/ Sport Scheck - 24.08.2018: Berlin / Brandenburger Tor - 25.08.2018: Berlin / Boulevard - 29. - 30.08.2018: Chemnitz/ Rosenhof & Neumarkt - 30.08. - 01.09.2018: Leipzig/ Sport Scheck - 31.08.2018: Leipzig / Augustusplatz - 01.09.2018: Leipzig / Petersstraße - 03.09.2018: Würzburg/ Hauptbahnhof - 05.09.2018: Landshut Hauptbahnhof - 05. - 07.09.2018: Landshut/ Landshut Park - 08. - 09.09.2018: München/ Street Life Festival - 13. - 15.09.2018: München/ Sport Scheck



Über PepsiCo



PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.



Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



OTS: PepsiCo Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58045 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58045.rss2



Pressekontakt: markenzeichen GmbH Annalena Butzmühlen Schwedlerstraße 6 60314 Frankfurt am Main Tel +49 (0)69 7104 880 24 Annalena.butzmuehlen@markenzeichen.eu