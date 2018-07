Die Lage an den Agrarmärkten gestaltet sich unverändert schwierig. Die immens starke Vorstellung des Greenbacks an den Devisenmärkten lähmt die Aufwärtsambitionen der Agrarpreise nachhaltig. Und die anhaltenden Handelsstreitigkeiten tragen natürlich ihr übriges zur bescheidenen Stimmung an den Agrarmärkten bei. Unter diesen Umständen muss man der robusten Entwicklung des Preises für Reis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...