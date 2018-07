Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In der Hauptversammlung der Südzucker AG (ISIN DE0007297004/ WKN 729700), Mannheim, am 19. Juli 2018 haben die Aktionäre dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zugestimmt, eine Dividende von 0,45 (Vorjahr: 0,45) Euro je Aktie zu zahlen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

