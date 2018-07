Mainz (ots) - Achtung korrigiertes Sendedatum beachten!!!



Sonntag, 05. August 2018, 11:00 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz



Ganz Deutschland ist in Urlaubsstimmung. Und das Lieblingsreiseland der Deutschen ist - Deutschland. Im "Fernsehgarten" erfahren Sie die neuesten Tipps und Trends für Küste und Berge.



In Urlaubslaune sind mit Andrea Kiewel unter anderen Vanessa Mai, Linda Hesse, André Stade, Feuerherz, Kristina Bach, Eloy, Lindt Bennett und Münchener Freiheit. Auch der Service kommt nicht zu kurz, dafür stehen Armin Roßmeier und Mick Wewers.



