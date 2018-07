Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Friedrich Ani und Ina Jung schrieben das Drehbuch für das ZDF-Krimidrama mit dem Arbeitstitel "Endlich Leben", das derzeit in Köln und im Bergischen Land entsteht. Jan Bonny inszeniert den 90-Minüter mit Matthias Brandt, Silke Bodenbender und Manfred Zapatka in den Hauptrollen.



Rupert Seidlein (Matthias Brandt) musste als Junge mit ansehen, wie seine Eltern und sein bester Freund von zwei Polizisten erschossen wurden. Als Erwachsener kehrt er mit seiner Frau Anja (Silke Bodenbender) in das Dorf seiner Kindheit zurück, um sich zu rächen. Kaum ist Rupert in sein Elternhaus gezogen, wird der inzwischen pensionierte Polizeihauptmeister tot im See gefunden. Ist der Nichtschwimmer ertrunken oder hat ihn jemand ermordet? Die Gerüchteküche im Dorf brodelt. Als kurz darauf auch die Leichen von Polizist Bäumler (Paul Faßnacht) und seiner Frau Rose (Rike Eckermann) gefunden werden, gerät Rupert ins Visier von Kommissar Wackwitz (Andreas Döhler).



"Endlich Leben" wird von der Akzente Filmproduktion (Produzentin: Susanne Freyer) im Auftrag des ZDF hergestellt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 9. August 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Die Redaktion im ZDF hat Gabriele Heuser.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/endlichleben



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121