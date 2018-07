Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Abschluss der Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters Nxstage durch Fresenius Medical Care (FMC) rückt näher. Nxstage verkauft Teile seines Geschäfts an die US-Tochter von B. Braun Melsungen. In einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC begründet Nxstage den Verkauf mit der angestrebten Freigabe der Übernahme durch FMC für 1,7 Milliarden Euro, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. B. Braun wiederum stärkt mit dem Zukauf sein Portfolio an Dialyseprodukten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2018 10:58 ET (14:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.