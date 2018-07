Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Theresa May hat sich am Dienstag bei der Abstimmung zum Brexit-Handelsgesetz im Unterhaus nur mit einem Vorsprung von sechs Stimmen und sich also nur knapp gegen parteiinterne Rebellen - dieses Mal auf Seiten der pro-europäischen Tory Abgeordneten - durchsetzen können, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...