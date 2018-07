Neu-Isenburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Pepsi MAX® ist stolz, eine vierjährige europäische Partnerschaft zwischen der zuckerfreien Colamarke und einem der größten und am schnellsten wachsenden Festivals, Tomorrowland, verkünden zu können.



Seit Jahrzehnten ist Musik ein Hauptbestandteil der Pepsi DNA, begeistert und vereint Fans mit der Leidenschaft für Musik und bringt mit aufregenden Kampagnen, global bekannte Künstler und aufstrebenden Talente näher zu den Fans.



Diesen Sommer wird die Marke Pepsi MAX zum ersten Mal Partner von Tomorrowland und begleitet als ein Hauptsponsor das belgische Festival, welches mehr als eine Millionen Ticketanfragen verzeichnet und Gäste aus mehr als 200 Ländern erwartet. An zwei Wochenenden (20. - 29. Juli) wird die Partnerschaft außergewöhnliche Erlebnisse für Pepsi MAX und Festival Fans, über digitale Aktivierungen und aufregenden Aktionen vor Ort, parat halten.



Mark Kirkham, Head of Marketing and Innovation, PepsiCo West Europe Beverages sagt hierzu, "Da Musik ein Hauptbestandteil der Pepsi MAX DNA ist, sind wir sehr stolz eine mehrjährige Partnerschaft mit Tomorrowland zu verkünden und freuen uns, diese Erlebnisse mit Fans vor Ort zu teilen. Tomorrowland ist nicht nur eines der weltweit größten Festivals, mit global den meisten Fans, sondern auch eines der aufregendsten Aktivierungen für Pepsi MAX."



