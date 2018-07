Die Wiener Börse hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Der ATX fiel 9,78 Punkte oder 0,30 Prozent auf 3302,07 Einheiten. Eine überwiegend negative internationale Börsenstimmung drückte auch den heimischen Markt in den Minusbereich. Zuvor hatte der ATX jedoch einen Aufwärtsschub mit vier Gewinntagen in fünf Sitzungen absolviert.

Die Meldungslage in Wien gestaltete sich unverändert dünn. In Wien nimmt die Berichtssaison erst Anfang August an Fahrt auf. An die Spitze der Kursliste sprang die Do&Co-Aktie mit einem Zuwachs von 9,4 Prozent auf 55,70 Euro. Der Cateringkonzern spricht mit seinem langjährigen türkischen Partner Turkish Airlines wieder über einen wichtigen Großauftrag: Namentlich geht es auch um neues Geschäft am neuen Großflughafen nahe Istanbul.

Ans untere Ende der Kursliste rutschte die FACC-Aktie mit einem Abschlag von 4,2 Prozent auf 19,08 Euro. Am Dienstag waren die Titel des Luftfahrtzulieferers nach dem Erhalt eines Millionenauftrags noch um fast 13 Prozent in die Höhe geschossen.

Unter den Schwergewichten büßten Voestalpine um 2,3 Prozent auf 40,55 Euro ein. Erste Group mussten einen Verlust von 0,5 Prozent auf 34,49 Euro verbuchen. Positive Vorzeichen präsentierten hingegen Andritz (plus 0,6 Prozent), OMV (plus 0,3 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,2 Prozent)./ste/APA/she

