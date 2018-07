ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Die Vorgaben von der Wall Street vom Mittwoch waren leicht positiv, am Donnerstag ging es dort allerdings wieder abwärts. Hauptthema war aber ohnehin die Berichtssaison, die nun auch in Europa ins Laufen gekommen ist. Auch in der Schweiz machten vor allem die Quartalsberichte die Kurse. Der SMI ist erst einmal an der 9.000er Marke gescheitert, die er zuletzt kurzzeitig Mitte Mai überwunden hatte. Am Donnerstag kam er bis auf gut 20 Punkte an die runde Marke heran. Der Leitindex schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 8.934 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48 (zuvor: 41,86) Millionen Aktien.

Mit Abstand stärkster Wert im SMI waren ABB mit einem Plus von 2,8 Prozent. Die Geschäftszahlen des Industriekonzerns sind deutlich besser als befürchtet ausgefallen. Vor allem die Margenstärke überrasche, da einige Analysten sogar mit einem Rückgang gerechnet hätten. Das operative EBITDA liege daher leicht über Erwartung. Der Umsatz belaufe sich zwar leicht unter den Prognosen, dies dürfte aber nur auf verschobene Aufträge zurückzuführen sein, sagte ein Händler. Die Deutsche Bank urteilt, das Portfolio von ABB und die Kostenstruktur erschienen "besser als jemals zuvor".

Mit der Givaudan-Aktie ging es dagegen steil abwärts. Zwar waren die Geschäftszahlen des Duftstoff-Herstellers im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, doch nach dem starken Anstieg der Aktie seit Ende Juni wurden nun offenbar Gewinne mitgenommen. Die Halbjahresumsätze sowie das "berichtete" EBITDA waren sogar leicht über den Erwartungen ausgefallen, während die EBITDA-Marge mit 22,5 Prozent einen Tick unter der Konsensschätzung von 22,6 Prozent ausgefallen war. Givaudan verloren 3,7 Prozent.

Roche gaben 1,2 Prozent, nachdem eine Studie zum Lungekrebspräparat Tecentriq enttäuscht hatte. Die Aktie von Wettbewerber Novartis lief 0,4 Prozent nach oben. Außerhalb des SMI legte unter anderem Kühne + Nagel Zahlen vor, die verhalten aufgenommen wurden. Die Aktie gab 0,1 Prozent nach.

