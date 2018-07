NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem positiven Lauf der vergangenen Tage kommt es am Donnerstag an der Wall Street zu kleineren Gewinnmitnahmen. Gegen Mittag Ortszeit verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 25.133 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite gibt um 0,1 Prozent nach. Zwar muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten, im Mittelpunkt des Interesses steht aber die Bilanzsaison. Einige bedeutende Unternehmen haben schon Geschäftszahlen vorgelegt, doch stehen etliche Quartalsausweise noch aus.

Daneben drängt das Thema Handelsstreit wieder in den Vordergrund. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wiederholt, Autos aus Europa mit Strafzöllen zu belegen.

Am Donnerstag vor der Startglocke haben unter anderem Philip Morris und Travelers Zahlen veröffentlicht. Microsoft folgt nach der Schlussglocke.

Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten

Der Versicherer Travelers hat zwar mit den Einnahmen die Erwartungen übertroffen, die Gewinnerwartungen jedoch deutlich verfehlt. Die Aktie fällt um 3,2 Prozent. Tabakkonzern Philip Morris hat zwar im Quartal überraschend gut abgeschnitten, ist aber pessimistisch für den Rest des Jahres. Das drückt die Aktie um 4,5 Prozent.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat IBM Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn von "Big Blue" übertrafen die Erwartungen des Marktes. Für die Aktie geht es um 3,3 Prozent nach oben. Ebay übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Umsatz- und Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Quartal lagen nur am unteren Rand der Analystenschätzungen. Die Aktie verliert 8,3 Prozent.

Für American Express geht es um 2,9 Prozent nach unten. Die Kreditkartengesellschaft verfehlte die Erwartungen auf der Einnahmenseite, übertraf sie aber beim Gewinn mit 1,62 Milliarden Dollar knapp. Ein enttäuschender Ausblick belastet Alcoa. Die Aktie fällt um 8,4 Prozent. Der Aluminiumkonzern übertraf mit seinen Zweitquartalszahlen zwar die Analystenschätzungen, senkte aber die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Gesamtjahr.

Comcast steigen um 3 Prozent, nachdem sich das Unternehmen kurz vor Handelsbeginn am Donnerstag aus dem Bietergefecht um 21Century Fox zurückgezogen hat. Stattdessen wolle sich der US-Kabelkonzern darauf konzentrieren, die Fox-Tochter Sky kaufen, teilte Comcast mit. Die Aktien von Fox büßen 1,6 Prozent ein. Mit dem Rückzug von Comcast hat Mitbewerber Disney nunmehr freie Bahn bei Fox. Für den Disney-Kurs geht es 3,1 Prozent nach oben.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Sie gingen wider Erwarten zurück. Der Philadelphia-Fed-Index für Juli fiel ebenfalls besser aus als erwartet. Und auch der Index der Frühindikatoren für Juni legte etwas stärker zu als erwartet.

Dollar und Anleihekurse ziehen an

Der Dollar legt auf breiter Front zu. Der Euro fällt im Gegenzug zeitweise bis auf 1,1575 Dollar zurück und notiert aktuell bei rund 1,16 Dollar; im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung 1,1657 Dollar gekostet. Beobachter verweisen auf die nach wie vor robuste Wirtschaftslage in den USA und gestiegene US-Anleihezinsen.

Am Rentenmarkt erholen sich die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt um 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent. Teilnehmer sehen eine Gegenbewegung zum Vortag, als das Bekenntnis des Fed-Präsidenten zu schrittweisen Zinserhöhungen Verkäufe ausgeköst hatte.

Am Ölmarkt dreht der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI ins Plus, nachdem der saudi-arabische Opec-Gouverneur mitgeteilt hat, die Ölexporte seines Landes lägen im Juli voraussichtlich auf dem Niveau des Juni. Im August sollten sie aber um 100.000 Barrel pro Tag zurückgehen. Er versicherte auch, Saudi-Arabien habe nicht die Absicht, den Markt mit einem Überangebot zu überschwemmen. Aktuell steigt der WTI-Preis um 1,4 Prozent auf 69,73 Dollar. Zeitweise hatte WTI am Donnerstag den tiefsten Stand seit einem Monat erreicht. Der Brentpreis legt um 0,4 Prozent zu und notiert bei 73,19 Dollar. Die Feinunze Gold ermäßigt sich um 0,8 Prozent auf 1.217 Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Auf dem Edelmetall lasten nebem dem Dollar die gestiegenen Zinsen, die das zinslos gehaltene Gold unattraktiv machen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.133,14 -0,26 -66,15 1,67 S&P-500 2.809,69 -0,21 -5,93 5,09 Nasdaq-Comp. 7.846,96 -0,10 -7,49 13,67 Nasdaq-100 7.379,23 -0,15 -10,90 15,36 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 0,9 2,60 140,9 5 Jahre 2,76 -0,9 2,77 83,3 7 Jahre 2,82 -1,8 2,84 57,1 10 Jahre 2,85 -1,7 2,87 41,0 30 Jahre 2,97 -1,6 2,99 -9,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.57 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1601 -0,37% 1,1644 1,1646 -3,5% EUR/JPY 131,04 -0,32% 131,34 131,32 -3,1% EUR/CHF 1,1622 -0,13% 1,1636 1,1637 -0,8% EUR/GBP 0,8934 +0,29% 0,8908 1,1213 +0,5% USD/JPY 112,97 +0,11% 112,80 112,77 +0,3% GBP/USD 1,2984 -0,71% 1,3071 1,3059 -3,9% Bitcoin BTC/USD 7.427,48 +1,1% 7.340,55 7.406,77 -45,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! Deutschland 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! USA 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! USA 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! Japan 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! Japan 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,73 68,76 +1,4% 0,97 +17,4% Brent/ICE 73,19 72,90 +0,4% 0,29 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,07 1.227,42 -0,8% -10,36 -6,6% Silber (Spot) 15,30 15,56 -1,7% -0,27 -9,7% Platin (Spot) 801,70 819,00 -2,1% -17,30 -13,8% Kupfer-Future 2,70 2,76 -2,1% -0,06 -19,1% ===

