Westinghouse Electric Company gab heute bekannt, dass KKW-Block 3 der State Enterprise National Nuclear Energy Generation Company (SE NNEGC) Energoatom nahe Yuzhnoukrainsk in der Provinz Mykolaiv, Südukraine, mit VVER-1000-Kernbrennstoff von Westinghouse beschickt wurde. Dies ist der erste KKW-Block in der Ukraine, der mit VVER-1000 Brennstoffbündeln von Westinghouse als einziger Brennstoffquelle betrieben wird.

"Westinghouse begann 2005 mit der Brennstofflieferung an die Ukraine, als die ersten LTA-Einheiten an Block 3 in der Südukraine geliefert wurden", erläuterte Aziz Dag, Vice President und Managing Director für Nordeuropa. "Wir freuen uns, die Ukraine in ihrer Energiediversifizierung durch die Lieferung eines Westinghouse VVER-1000-Kernbrennstoffs an unseren Kunden Energoatom zu unterstützen."

Westinghouse beliefert zurzeit sechs der 15 Kernkraftwerke in der Ukraine. Anfang 2021 soll die Zahl der mit Westinghouse-Brennstoff betriebenen Reaktoren auf sieben erhöht werden.

"In den letzten Jahren hat Westinghouse erhebliche Investitionen getätigt, um unseren Support für Brennstofflieferungen an Energoatom weiter auszubauen", erklärte Michele DeWitt, Senior Vice President, Westinghouse Nuclear Fuel. "Wir haben eigene Produktionslinien für den VVER-1000-Brennstoff reserviert und sind darauf vorbereitet, Brennstoff für weitere Vertragsverlängerungen zu liefern."

Die Herstellung und Zusammensetzung des Kernbrennstoffs wird durch die Fertigungseinrichtung von Westinghouse in Västerås, Schweden, durchgeführt. Mit einem Anteil von etwa 50 an der Energieerzeugung wird Atomkraft weiterhin eine wichtige Energiequelle für die Ukraine sein.

