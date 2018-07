Der Co-Chef der britischen Fondsgesellschaft Standard Life Aberdeen über die fragile Lage an den Börsen und die Gefahr durch Tech-Konzerne wie Google.

Er ist ein Markenname im britischen Fondsgeschäft: Martin Gilbert. Der Schotte führte 34 Jahre lang Aberdeen Asset Management. Er ist der einzige Firmenchef unter den großen FTSE-100-Gesellschaften, der so lange durchgehalten hat. Der Klartextredner muss nach der Fusion mit Standard Life zum ersten Mal die Führung teilen. Den hemdsärmeligen Gilbert, der am liebsten ohne Krawatte auftritt, stört das nicht. Auch als Co-Chef will er das aggressive Wachstumstempo des Fondshauses nicht verringern.

Herr Gilbert, Sie waren lange Herr im eigenen Haus. Jetzt teilen Sie sich die Führung des fusionierten Vermögensverwalters Standard Life Aberdeen mit dem Leiter der früheren Standard Life. Erschwert das den Job ?Tatsächlich ist es umgekehrt. Du vereinfachst dein Leben als Vorstandschef. Jeder konzentriert sich auf das, was er gut kann. Bei meinem Partner Keith Skeoch, der vorher Chef von Standard Life war, und mir klappt das gut, da wir unterschiedliche Typen sind. Seine Stärken liegen auf der Anlageseite, ich liebe Kundenkontakt und Tagesgeschäft.

Aber die Erfahrung zeigt, dass Duos an der Spitze auf Dauer nicht funktionieren.Die Fusion erzwang ein Führungsduo. Zugegeben, in zwei, drei Jahren kann das anders aussehen. Aber derzeit integrieren wir zwei Vermögensverwalter, verkaufen auch noch das Lebensversicherungsgeschäft und bauen eine neue Plattform als Robo-Advisor auf, wo wir die drei bereits vorhandenen zusammenlegen. Es gibt also viel zu tun.

Wurden Sie vom Erfolg des übermächtigen Rivalen Vanguard überrascht, der im Direktvertrieb seit Mai 2017 in Großbritannien 750 Millionen Pfund einsammelte?Nein, auch andere Konkurrenten haben das lukrative Geschäft für sich entdeckt. Diesen Trend werden wir in ganz Europa sehen. Aber das ist nur etwas für große, bekannte Adressen, denn sie stehen in Konkurrenz zu den Banken. Ich würde das mit dem Internetbanking vergleichen, das heute großteils von den Banken übernommen wurde.

Und wie sehr hat Ihnen der Abzug von Geldern in dreistelliger Milliardenhöhe durch die Lloyds Banking Group kurz nach der Fusion mit Standard Life wehgetan?Das war enttäuschend. Ursprünglich wollte Lloyds mit Standard Life zusammengehen, danach machte sich die Bank Hoffnung auf das Lebensversicherungsgeschäft. Doch wir verkauften es an die Phoenix Group und Lloyds zog seine Gelder ab. Der Verlust an Provisionen hält sich in Grenzen, die Enttäuschung bleibt. Nachahmer erwarte ich keine.

An Herausforderungen mangelt es trotzdem nicht. Das Geschäftsmodell der Fondsbranche wird derzeit infrage gestellt. Immer mehr Investoren wechseln von aktiver Vermögensverwaltung zu passiven Fonds.Es gibt zwei große Trends: Die massive Umschichtung von Geldern in Richtung passiver, börsennotierter Fonds mit ihren niedrigen Gebühren für Anleger. Und das Aufleben von alternativen Investments wie Private Equity, Hedgefonds oder aber auch Infrastruktur und Fonds, die Schulden finanzieren, die sogenannten Debt Fonds. Sicher werden die erwarteten Abflüsse aus aktiven Fonds der Fondsindustrie in den nächsten beiden Jahren das Leben schwermachen.

Das zwingt wohl zu einer globalen Aufstellung. Hätte Aberdeen nicht mit einem US-Fondshaus fusionieren müssen?Wir haben uns anders entschieden. Aus meiner Sicht wird sich die Welt der Fondsmanager aufteilen in die großen, globalen Verwalter, zu denen wir uns zählen, und die kleinen, profitablen Spezialisten, die sich auf eine Nische konzentrieren. Die globalen Häuser sind stark in den USA und schwächer außerhalb. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...