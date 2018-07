Was war los? Die Aktien von General Electric (WKN:851144) fielen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 um 22 %. Im Jahr 2017 erlitt man bereits einen Verlust von 44,8 %. Seit Januar 2017 hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Aktien des Unternehmens stehen seit März bei etwa 14 Dollar. Im Dow Jones Industrial Average für 2017 war dies der schlechteste Wert. Auch 2018 trug die Aktie die rote Laterne, bevor sie am 26. Juni aus dem Index genommen wurde. Und nun? Die Probleme von General Electric ...

Den vollständigen Artikel lesen ...