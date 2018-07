Berlin (ots) - Der katalanische Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas hält nach dem Rückzug des europäischen Haftbefehls gegen seinen Mandanten Carles Puigdemont durch die spanische Justiz auch einen Rückzug der Anklage in Madrid für möglich: "Dafür gibt es zwei Gründe: Die Klarheit, mit der deutsche Richter die Anschuldigungen wegen Rebellion abgewiesen haben. Dazu kommt, dass Deutschland international auf Strafrechtsebene allgemein anerkannt ist", sagte Alonso-Cuevillas der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe).



Optimismus schöpft er auch aus dem Regierungswechsel, der mit einem Wechsel in der Generalstaatsanwaltschaft einherging: "Es gibt auch deutliche Hinweise, dass die neue Generalstaatsanwältin Maria José Segarra nicht mit dem Vorgehen des Vorgängers einverstanden ist." Aus Sicht von Alonso-Cuevillas wäre es logisch, wenn alle katalanischen politischen Gefangenen wegen Unbegründetheit der Vorwürfe freikämen: "Das gilt nicht nur für die Rebellion, sondern auch für die Untreue."



