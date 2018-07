SeniVita Sozial gGmbH: Nächste Stufe der strategischen Partnerschaft mit INP-Gruppe - INP erwirbt weitere Pflegeimmobilie - Mittelzufluss stärkt Substanz und Liquidität des gemeinnützigen Unternehmens DGAP-Ad-hoc: SeniVita Sozial gGmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung SeniVita Sozial gGmbH: Nächste Stufe der strategischen Partnerschaft mit INP-Gruppe - INP erwirbt weitere Pflegeimmobilie - Mittelzufluss stärkt Substanz und Liquidität des gemeinnützigen Unternehmens 19.07.2018 / 20:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) und die INP-Gruppe, einer der führenden Investoren im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, haben die nächste Stufe in ihrer strategischen Partnerschaft erreicht. Die INP-Gruppe hat nun eine weitere Pflegewohnanlage von der SVS erworben, die nach dem von SeniVita entwickelten Konzept der AltenPflege 5.0 betrieben wird. Durch die Transaktion realisiert die SVS erhebliche stille Reserven und stärkt mit den zufließenden Mitteln zugleich ihre Liquiditätsposition. Als gemeinnützige Gesellschaft reinvestiert die SeniVita Sozial gGmbH die Überschüsse in neue soziale Projekte. Für die Bewohner und die Beschäftigten der Pflegewohnanlage ändert sich durch den Verkauf nichts, der Betrieb wird weiterhin von der 100prozentigen SVS-Tochtergesellschaft, der SeniVita Social Care GmbH, sichergestellt. Die SVS will zusammen mit INP weitere Wohnanlagen nach dem Konzept der AltenPflege 5.0 realisieren und den Bau von dringend benötigten Pflegeeinrichtungen vorantreiben. Das von SeniVita entwickelte Konzept der AltenPflege 5.0 setzt sich im Pflegebereich immer mehr durch und wird nun auch von anderen Trägern in ähnlicher Weise umgesetzt. Es kombiniert mehrere, modulare Dienstleistungselemente und vereint seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege unter einem Dach. Dieses Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität. Die SVS betreibt derzeit selbst drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche und erzielt zudem Grundstückserträge als Eigentümer von Pflegeimmobilien. 19.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706517 19.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1XFUZ2

AXC0266 2018-07-19/20:25