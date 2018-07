HSBC senkt Continental AG auf 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Continental anlässlich der beschlossenen Konzernaufspaltung in ein Zuliefer-, Antriebsstrang- und Reifengeschäft von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Katze sei nun aus dem Sack, die Zahlen zum zweiten Quartal dürften daher zu einem "Non-Event" werden, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein teilweiser Börsengang der Antriebsstrang-Sparte und ein möglicher Teilbörsengang des Reifengeschäfts setzten aber insgesamt weniger Werte frei als eine komplette Abspaltung.

Goldman hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch auf 52 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Salzgitter AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49,50 auf 52,00 Euro angehoben. Das Papier des Stahlkonzerns sei historisch günstig bewertet und auch im Vergleich mit dem Sektor nicht teuer, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 49 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 49 Euro belassen. Nach einer Rally in den vergangenen zwölf Monaten sehe er bei der kein Aufwärtspotenzial mehr, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht den Handelskonzern zwar als langfristigen Gewinner im europäischen Online-Handel, rechnet aber vorerst mit Gewinndruck durch die Kosten für den Aufbau der Infrastruktur.

Deutsche Bank senkt Puma SE auf 'Hold' und hebt Ziel auf 500 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Puma SE aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 450 auf 500 Euro angehoben. Grund für das neue Anlageurteil sei nur die jüngst starke Kursentwicklung, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz reche sie mit einem guten Quartal des Sportartikelherstellers. Die Umsatzdynamik dürfte sich über alle wichtigen Regionen hinweg fortgesetzt haben und die Margen weiter gestiegen sein.

Baader Bank hebt K+S auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat K+S nach den jüngsten Kursverlusten von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Vom Kapitalmarkttag des Düngemittel- und Salzproduzenten im September könne ein positiver Impuls ausgehen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dort könne das Unternehmen Neues zur Strategie und zu Kosteneinsparungen bekanntgeben.

Berenberg senkt Hypoport auf 'Hold' - Ziel 174 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Hypoport von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 174 Euro belassen. Die Abstufung erfolge aus Bewertungsgründen, nachdem die Aktie um 140 Prozent seit Aufnahme der Beobachtung gestiegen ist, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt, da Hypoport nahe des Kursziels notiere und eine Prämie von rund 40 Prozent zu den Wettbewerbern aufweise.

Barclays hebt Novartis auf 'Equal Weight' und Ziel auf 80 Franken

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Franken angehoben. Die Eckdaten seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schweizer Pharmakonzern mache derzeit eigentlich alles richtig, fügte er hinzu.

Credit Suisse hebt Eni auf 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Eni nach Anhebung der Ölpreis-Prognosen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 18,20 auf 20,20 Euro erhöht. Der Ölkonzern könnte seine Cashflow-Ziele höher schrauben, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Liberum hebt ASML auf 'Hold' und Ziel auf 174 Euro

LONDON - Liberum Capital hat ASML von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 174 Euro angehoben. Analyst Janardan Menon begründete sein neues Votum mit der Erwartung, dass die Investitionen der Halbleiterbranche in Speicherchip-Produktionsanlagen 2019 steigen werden. Deshalb erhöhte er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch seine Prognosen für den Chipindustrie-Ausrüster.

Independent Research hebt Ziel für Eon auf 10,60 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon anlässlich der laufenden Übernahme des Versorgers Innogy von 10,30 auf 10,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Risiko von Querschüssen durch das Innogy-Management sei stark zurückgegangen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

