Was, wenn der DAX die 200-Tage-Linie nicht wuppt? Und das mitten in den saisonal schwachen Monaten, mitten in den Handelskonflikten, mitten in der Berichtssaison? Fragen an Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Christoph Zwermann von Zwermann Financial sieht Erholung bei vielen EM-Indizes. Doch im DAX ist es kritisch. Die 200-Tage-Linie sei wichtiger geworden, sagt er im Gespräch mit Antje Erhard. Wenn die nicht hält, dann sind wahrscheinlich heftige Tiefs die Folge.