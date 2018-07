Nach den Quartalsberichten einer ganzen Reihe großer US-Konzerne sind deren Kurse am Donnerstag unter Druck geraten. In diesem Fahrwasser legte auch der Dow Jones Industrial wieder den Rückwärtsgang ein. Er fiel um 0,53 Prozent auf 25 064,50 Punkte. Zuvor hatte der Dow fünf Börsentage in Folge zugelegt. Seit Anfang Juli steht noch ein Gewinn von gut 3 Prozent zu Buche.

Selbst starke Konjunkturdaten konnten die Investoren am Donnerstag nicht mehr zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bewegen. Als Gefahr für die zukünftigen Gewinne der Unternehmen könnte sich nach wie vor der internationale Handelskonflikt erweisen. "Der Protektionismus bleibt ein großes Risiko", sagte Aktienstrategin Kathy Matsui von Goldman Sachs. Die Weltwirtschaft zeige bereits Zeichen der Schwäche.

Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 2804,49 Zähler nach. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,51 Prozent auf 7352,36 Punkte./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

