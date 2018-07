Baumot Group AG: Einvernehmliche Vertragsauflösung mit COO Roger Kavena im Zuge des Kostensenkungsprogramms DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Personalie Baumot Group AG: Einvernehmliche Vertragsauflösung mit COO Roger Kavena im Zuge des Kostensenkungsprogramms 19.07.2018 / 22:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baumot Group AG: Einvernehmliche Vertragsauflösung mit COO Roger Kavena im Zuge des Kostensenkungsprogramms Königswinter, 19. Juli 2018 - Roger Kavena, Chief Operating Officer (COO) der Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf die sofortige Aufhebung des noch bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Vorstandsvertrags von Herrn Kavena verständigt. Roger Kavena verzichtet mit der Einigung auf alle weiteren laufenden Gehaltszahlungen und erhält auch keine Abfindung. Die Vertragsaufhebung wurde im Zuge des im zweiten Quartals 2018 initiierten Kostensenkungsprogramms der Gesellschaft beschlossen, das unter anderem auch eine Straffung der internationalen Konzernstrukturen vorsieht, um so die Kostenbasis um 500.000 Euro bis 1,0 Mio. Euro p.a. zu reduzieren. Da Herr Kavena weiterhin von der positiven Marktentwicklung überzeugt ist, wird Herr Kavena die Gesellschaft finanziell als größter bekannter Einzelaktionär und Kreditgeber über die RMK Beteiligungen GmbH weiterhin unterstützen. In diesem Zusammenhang hat Roger Kavena über die RMK Beteiligungen GmbH als vertrauensbildende Maßnahme der Gesellschaft eine Finanzierung im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich zugesichert. >> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG << Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de 19.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706507 19.07.2018 CET/CEST

