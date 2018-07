Baumot Group AG: Aufsichtsrat und COO Roger Kavena lösen einvernehmlich Vorstandsvertrag auf - Roger Kavena unterstützt Baumot weiter als Großaktionär und Kapitalgeber - Kostenstruktur wird konsequent gestrafft DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Personalie Baumot Group AG: Aufsichtsrat und COO Roger Kavena lösen einvernehmlich Vorstandsvertrag auf - Roger Kavena unterstützt Baumot weiter als Großaktionär und Kapitalgeber - Kostenstruktur wird konsequent gestrafft 19.07.2018 / 22:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baumot Group AG: Aufsichtsrat und COO Roger Kavena lösen einvernehmlich Vorstandsvertrag auf - Roger Kavena unterstützt Baumot weiter als Großaktionär und Kapitalgeber - Kostenstruktur wird konsequent gestrafft - Vertragsauflösung erfolgt ohne weitere finanzielle Verbindlichkeiten der Baumot Group - Schritt erfolgt im Rahmen der nachhaltigen Senkung der Kostenbasis - Roger Kavena ist weiterhin Großaktionär über RMK Beteiligungen GmbH - Working Capital-Finanzierung durch Zusagen der RMK Beteiligungen GmbH weiter gestärkt Königswinter, 19. Juli 2018 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, informiert über die Vertragsauflösung des Chief Operating Officer (COO) der Gesellschaft, Roger Kavena. In gegenseitigem Einvernehmen einigten sich der Aufsichtsrat der Baumot Group und Roger Kavena auf die vorzeitige Auflösung des bis zum 31.12.2019 laufenden Vorstandsvertrags, um die Kostenbasis weiter zu senken. Roger Kavena wird über die RMK Beteiligungen GmbH weiterhin als Großaktionär und Kapitalgeber der Gesellschaft vertreten sein und diese zukünftig aktiv unterstützen. Die Vertragsaufhebung wurde im Zuge des im dritten Quartal 2018 initiierten Kostensenkungsprogramms der Gesellschaft beschlossen. Um die Kostenstruktur der Baumot Group nachhaltig zu senken, wird darüber hinaus die internationale Konzernstruktur gestrafft. Durch das Maßnahmenpaket plant die Gesellschaft mit Einsparungen von 500.000 Euro bis 1 Mio. Euro pro Geschäftsjahr. Darüber hinaus gibt die RMK Beteiligungen GmbH der Baumot Group eine Finanzierungszusage im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Roger Kavena sieht die Zukunftsfähigkeit der Baumot Group im Mittelpunkt: «Auch in meiner neuen Rolle werde ich weiterhin dazu beitragen, die Positionierung der Baumot im Markt der Abgasnachbehandlung zu verbessern. Als Großaktionär bin ich weiterhin ganz wesentlich an der Baumot Group beteiligt, sehe große Potenziale für unsere Technologien und werde unsere eingeschlagene Unternehmensstrategie weiter unterstützen.» Dr. Ingo Zemke, Aufsichtsratsvorsitzender der Baumot Group AG, dankt Roger Kavena für sein Engagement und seine weitergehende Unterstützung: «Mit der vorzeitigen Auflösung des Vorstandsvertrags und dem Verzicht auf jegliche Gehalts- oder Abfindungszahlungen, unterstützt Herr Kavena unsere gemeinsamen Bestrebungen im Vorstand und Aufsichtsrat die Baumot Group bei einer zukunftsfähigen Kostenbasis wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zu bringen.» Marcus Hausser, Vorstand der Baumot Group AG, kommentiert: «Roger Kavena hat die Baumot Group nun viele Jahre als Vorstand und Großaktionär durch alle Phasen unterstützt. Dass er nun diesen Schritt macht, rechnen wir ihm alle bei Baumot hoch an und freuen uns, dass er durch die Finanzierungszusagen der RMK Beteiligungen GmbH uns auch zukünftig weiterhelfen wird. Gemeinsam werden wir nun unsere Konzernstruktur weiter straffen, unsere Kostenbasis nachhaltig senken und die Baumot wieder in die Profitabilität führen.» Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. 