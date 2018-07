Peking (ots/PRNewswire) - StarsAllianz Ding Jun Culture Development (Beijing) Co., Ltd. hat gerade in Peking seine "StarsAllianz 2018 Press Conference" abgehalten. Gleichzeitig machte "2018 Free Kick Star" sein offizielles weltweites Debut. StarsAllianz kündigte auf der Konferenz zudem "Free Kick Master" an. Anpfiff für das neue Event ist 2019 in China.



Anwesend bei der Konferenz waren Li Ming, der erste chinesische Fußballspieler, der den Goldenen Schuh als Fußballlegende überreicht bekam, Renato Augusto, Mitglied der brasilianischen Nationalelf, und Teng Yun, Professor an der Tsinghua-Universität. Die Konferenz lockte außerdem viele einflussreiche Medien aus Sport, Nachrichten und anderen Interessengebieten an.



Tracy Zhang, geschäftsführender Direktor von StarsAllianz Ding Jun Culture und Zeremonienmeister, stellte StarsAllianz dem Publikum vor und begrüßte die Konferenzteilnehmer.



In seiner Rolle als Vertreter von "2018 Free Kick Star" erzählte Li Feng, Gründer von StarsAllianz, interessante Geschichten aus seinem Fußballleben. Anschließen signierte er das offizielle T-Shirt von 2018 Free Kick Star zusammen mit führenden Regierungsvertretern aus Peking, der Inneren Mongolei und Chongqing und wünschte den Organisatoren eine erfolgreiche Veranstaltung. Sie symbolisierte auch den Start von "2018 Free Kick Star". Bei der Pressekonferenz wurden das Maskottchen von "2018 Free Kick Star", das offizielle Werbevideo und das offizielle WeChat-Applet vorgestellt.



Li Ming suchte die Nähe zu seinen Fans und wurde auf der Konferenz begeistert gefeiert.



Renato Augusto, Mitglied der brasilianischen Nationalelf, Luka Modric, Gewinner des Goldenen Fußballs bei der Fußball-WM 2018, Ivan Rakitic, ein Fußballstar aus Kroatien, und Darko Matic, der in Peking die Herzen der Fans eroberte, überreichten ihre besten Wünsche für die Zukunft von StarsAllianz und "Free Kick Master".



StarsAllianz hat sich zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen China und der Welt des Sports und der Unterhaltungsbranche zu schlagen und will in Zukunft noch mehr Sportaktivitäten ausrichten.



