Freiburg (ots) - "Das israelische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Israel als jüdischen Nationalstaat definiert. Anders als bisher, soll die Sprache der dort lebenden Palästinenser, die immerhin ein Fünftel der Bevölkerung Israels ausmachen, nicht mehr zweite Amtssprache sein. Zudem soll der Bau jüdischer Gemeinden gefördert werden. Schon jetzt klagen viele Palästinenser in Israel, dass sich ihre traditionellen Gemeinden nicht ausdehnen können, weil der Staat das Territorium außen herum konfisziert. Die Regierung Netanjahu degradiert mit diesem Gesetz die in Israel lebenden Palästinenser zu einer Minderheit mit eingeschränkten Rechten." http://mehr.bz/8ng6jgp



