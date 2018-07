Das "Handelsblatt" zu Perspektiven der Türkei:

"Während sich viele in Pauschaldiplomatie und wenig fundierten Vorhersagen verlieren, bleibt das Wichtigste unbeachtet: Die Türkei entgleitet Europa - politisch und wirtschaftlich. Der verhasste Partner wird zur verpassten Chance für eine westliche Welt, die sich dank Trump im Umbruch befindet. Die Entwicklungen in dem Land an der EU-Außengrenze, in dem Tausende deutsche Firmen aktiv sind und vier Millionen Flüchtlinge Schutz suchen, sollten Politiker, Unternehmer und Investoren künftig genauer unter die Lupe nehmen. Viel hängt davon ab, ob Erdogan als oberster Anführer wirtschaftspolitisch zur Vernunft kommt."/zz/DP/she

AXC0015 2018-07-20/05:36