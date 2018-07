Ein gutes Jahr nach dem Start des "Strategiedialogs" zur Zukunft der Autoindustrie im Südwesten nehmen die Spitzen der Branche das Heft wieder selbst in die Hand. Beim zweiten "Top-Level-Meeting" wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und mehrere Konzernchefs am Freitag eine Bilanz des ersten Jahres ihrer Partnerschaft ziehen und erste Fortschritte präsentieren. Dieter Zetsche (Daimler ) und Oliver Blume von der VW-Tochter Porsche sitzen für die Hersteller am Tisch, Volkmar Denner (Bosch) vertritt die Zulieferindustrie. Außerdem sind Roman Zitzelsberger von der IG Metall und Frank Mastiaux vom Versorger EnBW dabei.

Das Land und die Automobilindustrie hatten ihre strategische Partnerschaft im Mai 2017 ins Leben gerufen, um damit gemeinsam den Wandel hin zur Elektromobilität anzugehen. Für den Südwesten ist die Branche von immenser Bedeutung, zugleich leidet ausgerechnet die Daimler- und Porsche-Heimat Stuttgart ganz besonders unter schlechter Luft. Der "Strategiedialog" ist auf sieben Jahre angelegt und umfasst sieben verschiedene Themenfelder./eni/DP/zb

ISIN DE0005220008 DE0007100000 DE0007664039

AXC0025 2018-07-20/05:49