Peachtree City, Georgia (ots/PRNewswire) - Als jüngstes Mitglied der Kleinbagger-Familie von SANY ist der SY26U insbesondere auf die höheren Anforderungen bei städtischen Bauvorhaben, Anwendungen in der Landwirtschaft, beim Landschaftsbau und bei anderen Anwendungen ausgelegt. SANY America, das sich auf die Märkte in den USA, Europa und Australien konzentriert, lud Kunden vor Ort ein, um auf dem SANY-Fabrikgelände eine Probefahrt zu machen und um so von diesen mehr darüber zu erfahren, was noch verbessert werden kann.



Bei den Probefahrten können die Kunden mehr erfahren



Sehen heißt glauben. Vor Kurzem organisierte SANY America einen "Tag der offenen Tür" und lud Kunden zu einem Besuch der SANY-Fabrik in den USA ein, wo diese eine Probefahrt machen konnten.



Victae und Monkes, SANY-Händler in den USA, waren nach ihrer Testfahrt mit dem SY26U mit der Aushubleistung und der Geschwindigkeit des Kleinbaggers sehr zufrieden. "Die Mitarbeiter von SANY haben mir erzählt, dass die Kraft der Baggerschaufel des SY26U 24,3 kN beträgt und die maximale Kraft des Baggerarms bei 14,2 kN liegt, was die Maschine extrem leistungsstark macht und wodurch sie mehr Erde oder anderes Material auf einmal aufnehmen kann. Seine Rotationsgeschwindigkeit liegt bei 10 rpm und er hat eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h, das heißt, dass der SY26U uns dabei helfen kann, unsere Bauprojekte früher als geplant fertigzustellen", sagt Victae.



Tom ist Händler für Mietmaschinen. Er interessiert sich vor allem für den Motor des SY26U und seine Betriebsleistung. "Der Yanmar-Motor stellt sicher, dass der SY26U auch unter harten Arbeitsbedingungen zuverlässig läuft. Der umweltfreundliche Tier 4-Final-Motor bringt mehr Leistung. Das moderne SLSS-Hydrauliksystem, die optimale Leistungssteuerung und die Wahlmöglichkeiten beim Arbeitsmodus sorgen bei der Maschine für eine ungeheure Effizienzsteigerung und reduzieren zudem den Kraftstoffverbrauch." Tom sagt, dass sich Mieter von Geräten am meisten für eine hohe Effizienz und einen geringen Spritverbrauch interessieren und dass der SY26U perfekt zu den Wünschen seiner Kunden passe.



Händler erhalten neue Maschinen zum Ausprobieren



Damit noch mehr Kunden die Produkte von SANY hautnah erleben können, hat SANY America drei SY26Us an drei US-amerikanische Händler, in Salt Lake City, Long Beach und in Silverdale, ausgeliefert. Hier fiel das Urteil der Kunden und der Tiefbauunternehmen vor Ort über diese brandneuen Maschinen eindeutig aus: Daumen hoch!



Mike, ein Kunde des Händlers KTE, bestellte gleich nach seiner Probefahrt einen SY26U-Kleinbagger. "Die Maschine ist leicht und bequem zu bedienen. Sie verfügt über eine große Anzeige, auf der man den Zustand der Maschine und den der Zusatzgräte, die angehängt werden können, ablesen kann. Die Fahrerkabine ist TOPS/FOPS-zertifiziert und gewährleistet einen sicheren Betrieb. Vom Sitz des SY26U, der über einen mechanischen Stoßdämpfer verfügt, hat man einen großen Überblick, wodurch die Bedienung der Maschine sehr komfortabel ist." Er fügt hinzu, dass die einfache Wartung des Kleinbaggers bei seiner Entscheidung ein weiteres wichtiges Argument war. "Die große Motorhaube lässt sich einfach öffnen und macht es mir leicht, meine tägliche Wartung durchzuführen. Darüber hinaus befinden sich alle wichtigen Teile, wie Luft- und Ölfilter, Wasserabscheider, Ölmessstab, Ausdehnungsgefäß und Öl-Einfülltrichter, im hinteren Teil des Baggers, was die Instandhaltung extrem vereinfacht."



Derzeit wird eine bestimmte Anzahl von SANY SY26U-Maschinen in den USA sowie nach Europa und Australien ausgeliefert. Ziel ist es, qualitativ hochwertige, moderne und bequem zu bedienende Ausrüstungen für Bauprojekte in diesen Regionen anzubieten.



