Chaostage in Großbritannien: Zahlreiche Minister warfen das Handtuch und stürzten die Regierung Theresa Mays in die Krise. Doch die Verwerfungen können auch eine Chance für einen Neustart der Brexit-Verhandlungen sein.

In Großbritannien scheint das blanke Chaos zu herrschen. Am ersten Juli-Wochenende hat das Kabinett einen weichen Brexit dergestalt, dass Großbritannien mit der Europäischen Union eine Freihandelszone für Industriegüter und Agrarprodukte bildet, beschlossen; Dienstleistungen bleiben außen vor. Dies ist grundsätzlich eine erfreuliche Nachricht, weil durch eine Freihandelszone die Handelsbeziehungen über den Kanal stabil bleiben und der freie Handel auf der irischen Insel bestehen bleibt, ohne dass Großbritannien Autonomie mit Blick auf das Außenhandelsregime Drittstaaten gegenüber aufgibt. Allerdings widerspricht der Ausschluss von Dienstleistungen den Idealen (nicht unbedingt den Gesetzen) der Welthandelsorganisation (WTO).

Diese Einigung im Kabinett war nicht sehr nachhaltig. Schon am selben Sonntag beziehungsweise am darauffolgenden Montag traten die beiden Minister David Davis und Boris Johnson zurück, die als besondere Brexit-Hardliner gelten. Zur Erinnerung: Es war Johnson, der im Frühjahr 2016 mit haarsträubenden Thesen und falschen Zahlen die Brexit-Kampagne "belebte". Die Regierung steckt offenkundig in einer ernsten Krise; das Pfund verlor an Wert, die Opposition jubelt.

Diese Krise kann aber auch eine Chance sein. Denn die Stimmung in Großbritannien ist seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 explosiv, das Land in ziemlich genau zwei gleich starke Hälfte dafür und dagegen gespalten. Das Parlament scheint eher mehrheitlich gegen den Brexit zu sein. Und die Kosten des Brexits scheinen ins Astronomische zu gehen. Viele Unternehmen, darunter auch britische Traditionsunternehmen, drohen unverhohlen mit Abwanderung; ...

