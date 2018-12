Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die spinnen, die Briten. Falls es noch einer Bestätigung dieses Obelix-Ausspruchs bedurfte, ist spätestens seit der Verschiebung des Brexit-Votums im Unterhaus der Beweis für diese These erbracht, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Nach einem unnötigen Referendum im Jahr 2016 über einen EU-Ausstieg, über dessen Details sich niemand die Mühe gemacht habe nachzudenken, folge ein monatelanges "gegen die Wand"-Laufen in Brüssel, wo die restliche EU aber eisern zusammenhalte. ...

