Brasilien ist wirtschaftlich angeschlagen. Auch der Volkswagen-Konzern bekommt das zu spüren. Der Autobauer will in dem südamerikanischen Land 1000 Mitarbeiter vorübergehend in Zwangsurlaub schicken.

Der Volkswagen-Konzern will in Brasilien wegen des schwächeren Wirtschaftswachstums rund 1000 Mitarbeiter vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...