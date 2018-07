VW will in Brasilien wegen des schwächeren Wirtschaftswachstums rund 1.000 Mitarbeiter vorübergehend in Zwangsurlaub schicken. Das Ganze soll 1 Monat dauern und am 21. August beginnen. Betroffen ist das VW-Werk Sao Bernardo do Campo bei Sao Paulo, das insgesamt rund 8.000 Angestellte beschäftigt.



