The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA L5E XFRA SE0001852419 LINDAB INTERNATIONAL AB EQ01 EQU EUR N

CA MB8 XFRA SE0003613090 MOBERG PHARMA AB EQ01 EQU EUR N

CA 80R XFRA SE0003883990 AROCELL AB EQ01 EQU EUR N

CA 7O4 XFRA SE0005095601 OSCAR PROPERT.HLDG (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA 3K8 XFRA SE0005100757 KENTIMA HOLDING AB B EQ01 EQU EUR N

CA 7X9 XFRA SE0005308541 SALTX TECHNOLOGY HOLDING EQ01 EQU EUR N

CA 29B XFRA SE0005677135 BUFAB AB O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 2FV XFRA SE0005768124 SCANDIDOS AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA 1HR XFRA SE0005877560 SCANDIN.ENVIRO SYSTEMS AB EQ01 EQU EUR N

CA B3Y1 XFRA SE0005999836 AF AB B FRIA EQ01 EQU EUR N

CA 7V3 XFRA SE0006371126 CANTARGIA AB EQ01 EQU EUR N

CA 2AK XFRA SE0006913497 SPIFFX AB EQ01 EQU EUR N

CA 3KT XFRA SE0007075247 KONTIGO CARE AB EQ01 EQU EUR N

CA POX XFRA SE0007100359 PANDOX AB B EQ01 EQU EUR N

CA 2FZ XFRA SE0008348072 ALELION ENERG SYST AB EQ01 EQU EUR N

CA 7M7 XFRA SE0008374383 MAHA ENERGY AB EQ01 EQU EUR N

CA 29I XFRA SE0008375117 ITAB SHOP CONC.B SK 0,417 EQ01 EQU EUR N

CA 2E9 XFRA SE0009607252 INTERVACC AB EQ01 EQU EUR N

CA 4II XFRA SE0009664253 INSTALCO INTRESSENTER A EQ01 EQU EUR N

CA 7D2 XFRA SE0009947534 SEDANA MEDICAL AB EQ01 EQU EUR N

CA KP7N XFRA SE0010520981 KAPPAHL AB EQ01 EQU EUR N