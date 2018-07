The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 3TZ2 XFRA CA3645842012 GALWAY GOLD EQ01 EQU EUR N

CA 1QQ XFRA CA57767U1066 MAV BEAUTY BRANDS INC. EQ01 EQU EUR N

CA OF6B XFRA CA74360U1021 PROSPERA ENERGY INC. EQ01 EQU EUR N

CA I3Q XFRA FR0010291245 INSIDE SECURE SA EO-,40 EQ01 EQU EUR Y

CA I8S XFRA FR0011179886 INTRASENSE SAS EO -,05 EQ01 EQU EUR Y

CA E0J XFRA FR0011466069 EKINOPS SAS EO -,50 EQ01 EQU EUR Y

CA EBR XFRA GB0030493232 METAL TIGER PLC LS -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA B1O XFRA GB00B0BRN552 BANGO PLC LS-,20 EQ01 EQU EUR N

CA AFM XFRA GB00B647W791 SAVANNAH RES PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 7RC XFRA GB00B6SYKF01 CLUFF NATURAL RES.LS-,005 EQ01 EQU EUR N

CA RCDC XFRA GB00B7LHJ340 PHOENIX GL.RES.CONS.LS-10 EQ01 EQU EUR N

CA R3I1 XFRA GB00BD6SX109 ADVANCED ONCOTHER. LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA LYK1 XFRA GB00BGCYZL73 PARKMEAD GROUP LS-,015 EQ01 EQU EUR N

CA 3NO XFRA GB00BGP6Q951 NOSTRUM OIL + GAS LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA BQB1 XFRA GB00BN31ZD89 PREMAITHA HEALTH LS 0,001 EQ01 EQU EUR N

CA 1D8 XFRA GB00BQQFX454 ACCSYS TECH.PLC EO -,05 EQ01 EQU EUR N

CA 3GF XFRA GB00BT9QD572 GFINITY PLC LS -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 7HR XFRA GB00BWC4X262 HIGHL.NAT.RESOURC. LS-,05 EQ01 EQU EUR N

CA A3R XFRA GB00BYWKC989 ANGUS ENERGY PLC LS-,002 EQ01 EQU EUR N

CA 1UO XFRA GB00BYX0MB92 UNITED OIL+GAS PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA TM3 XFRA IT0000084027 ASTM S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 593 XFRA IT0000784196 BCA POP.DI SONDRIO EO 3 EQ01 EQU EUR Y