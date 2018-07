The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB1QAL4 LBBW STUFENZINS 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAM2 LBBW STUFENZINS 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1064 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD03 BON EUR N

CA XFRA US126650CS77 CVS HEALTH 16/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US17325FAR91 CITIBANK 18/21 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US459058GH04 WORLD BK 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US46647PAV85 JPMORGAN CHASE 18/29 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US606822AW44 MITSUB. UFJ FIN. 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US606822AZ74 MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US606822BA15 MITSUB. UFJ FIN. 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US606822BB97 MITSUB. UFJ FIN. 18/38 BD03 BON USD N

CA XFRA US628530BC02 MYLAN INC. 13/43 BD03 BON USD N

CA XFRA US94988J5P84 WELLS FARGO 18/21 FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US94988J5Q67 WELLS FARGO 18/21 FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US96950FAH73 WILLIAMS PRTNRS 2021 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1839105662 SUMIT.MIT.FIN 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA J1PM XFRA XS1849470999 JPMORGAN CH.BK NA 2020 CV BD03 BON USD N

CA XFRA XS1851268893 BPP EU.HLDG. 18/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859010685 CITIGROUP 18/26 FLR MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859275718 NATL BK OF CDA 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859337419 ALTICE FRANCE 18/27 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859424902 GOLDM.S.GRP 18/29 MTN BD03 BON GBP N

CA 7HM XFRA AU000XINEAB4 HARVEST MINERALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 31L XFRA BMG864081044 SYLVANIA PLAT. DL 0,01 EQ00 EQU EUR N