The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0254910 INTL FIN. CORP. 2029 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB54N8 BAY.LDSBK.IS.18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5481 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEF1 DZ BANK CLN E.9537 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEG9 DZ BANK CLN E.9538 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEH7 DZ BANK CLN E.9539 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEJ3 DZ BANK CLN E.9540 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KM4 DZ BANK IS.A941 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KN2 DZ BANK IS.A942 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KP7 DZ BANK IS.A943 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KT9 DZ BANK IS.A947 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LB5 DZ BANK IS.A964 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LC3 DZ BANK IS.A965 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LH2 DZ BANK IS.C161 18/48 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LJ8 DZ BANK IS.A969 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LL4 DZ BANK IS.A971 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LM2 DZ BANK IS.A972 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LN0 DZ BANK IS.A973 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEK1 DZ BANK CLN E.9541 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEL9 DZ BANK CLN E.9542 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEM7 DZ BANK CLN E.9543 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TQ5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RK0 LB.HESS.THR.CARRARA07S/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAK6 LBBW STUFENZINS 18/22 BD02 BON EUR N