FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MF41 XFRA LU0328585541 WALLR.WOLF-PRAEMIENSTR. P 2.800 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.164 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.129 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.026 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.246 EUR

CHWD XFRA US17133Q5027 CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10 1.371 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.216 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.474 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.086 EUR

AOMD XFRA FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 0.350 EUR

SZU XFRA DE0007297004 SUEDZUCKER AG O.N. 0.450 EUR

IFA XFRA DE0006131204 IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. 0.120 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.091 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.110 EUR

TSLL XFRA US6708515001 OI S.A. SP. ADR 5 0.001 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR