Die Biotechnologiebranche könnte sich zu dem Boommarkt der nächsten Jahre entwickeln. Der Nasdaq Biotech Index steht unmittelbar vor einem großen Kaufsignal und auch die deutschen Top-Biotechs Evotec und Morphosys starten durch. Jetzt gilt es, sich die möglichen Top-Performer ins Depot zu holen. DER AKTIONÄR hat sich auf die Suche gemacht und ist auf einen Markt mit gigantischem Potenzial gestoßen: die nicht-alkoholische Fettleber (NASH). Was auf den ersten Blick exotisch klingt, ist aber eine Erkrankung, an der Millionen Menschen leiden. Derzeit gibt es noch keine anerkannte medikamentöse Behandlungsmöglichkeit. Doch dies könnte sich bald ändern. Einige hochinteressante Unternehmen sind in ihren Forschungen bereits weit fortgeschritten. Experten rechnen damit, dass ein neuer Multi-Milliardenmarkt mit einem Marktvolumen von mehr als 30 Milliarden Dollar bis 2025 entsteht.

