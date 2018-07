Doch die Bedingungen sind sehr, sehr kritisch. Die Auflagen der Kartellbehörden führen in der Summe dazu, dass wohl 6 bis 7 Mrd. € Umsatz für Industriegase sowohl in den USA als auch Europa verkauft werden müssen. Es verbleiben in der Summe 33 bis 25 Mrd. € gemeinsamer Umsatz, aber ein Marktwert von über 80 Mrd. € für beide Partner zusammen. Daran stimmt etwas nicht. AIR LIQUIDE als Nr. eins bringt es auf 46 Mrd. € und eine Umsatzbewertung, die ca. 30 % niedriger liegt. Welcher Wert ist richtig? Dieser Deal funktioniert als Fusion unter Gleichen. Ob es jedoch die ganz optimale Idee von Herrn Reitzle war, diesen Weg zu gehen, ziehen wir vorsorglich in Zweifel. Die Auflagen für die Fusion sind u. E. eine deutlich Behinderung. Vorerst sind wir nichtinvestiert. Herr Reitzle ist dran!



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 29 vom 21.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info