Der Dax dürfte zum Wochenschluss weiter nachgeben. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer am Morgen 0,3 Prozent tiefer bei 12.650 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,6 Prozent auf 12.686 Zähler verloren. Im Wochenverlauf steuert er aber immer noch auf ein Plus von etwa 1 Prozent zu. Allerdings ist der Anlauf auf die bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...