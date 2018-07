US-Präsident Donald Trump hat in einem CNBC-Interview die Zinserhöhungen der Federal Reserve kritisiert und damit am vorabend für neuen Gegenwind an den Aktienmärkten gesorgt. In Asien drehen die Börsen nach schwachem Beginn deutlich ins Plus. Angeblich wollen die chinesischen Behörden am Devisenmarkt intervenieren, um die Abwertung des Yuan zu stoppen. Der erhoffte Ausbruchsversuch im DAX über die wichtige 200-Tage-Linie lässt weiter auf sich warten.

