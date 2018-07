Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech schaut auf ein durchwachsenes zweites Quartal zurück. Schwierige Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Diskussion über die Einführung von Preiskontrollen durch die US-Regierung sowie allgemein ein Ende der Marktrallye, lasteten im Berichtszeitraum auf der Stimmung des Arzneimittelsektors. Die BB Biotech-Aktie konnte sich dieser Entwicklung mit einer Rendite von minus 0,4 Prozent in Schweizer Franken beziehungsweise 1,2 Prozent in Euro im zweiten Quartal 2018 nicht ganz entziehen. Der Innere Wert (NAV) sank um 2,8 Prozent in Franken, woraus ein Nettoverlust von 98 Millionen Euro resultiert. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum belief sich der Nettogewinn auf 103 Millionen Euro. Nach einer ausführlichen Analyse der Unternehmen hat BB Biotech einige Anpassungen im Portfolio vorgenommen, erklärten die Schweizer am Freitag in einer Mitteilung. Dieses erfolgte auf der grundlegenden strategischen Ausrichtung, sich bei besonders innovativen Unternehmen, die bahnbrechende neue Technologien entwickeln, zu engagieren, so BB Biotech. Die Bewertungen haben sich von den 2016/17-Höchstständen deutlich entfernt, so dass die Analysten von BB Biotech zuversichtlich der zukünftigen Performance-Entwicklung entgegenblicken.

