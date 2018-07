Die Aktie des Anbieters von Bezahlsystemen, Wirecard, konnte auch in den letzten Wochen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Bereits Anfang Juli hatten wir die mögliche Kaufgelegenheit in der Aktie erwähnt, da sich die Kurse nach einer beispiellosen Rallye von April bis Juni, in eine Korrekturphase begeben hatten. Die große Frage war, ob der steigende 50-Tage-Durchschnitt als Unterstützung halten würde.

